Bulut Vidinli: Linç ediliyoruz zannettik

İYİ Parti genel merkezinde çıkan arbedede darbedilen kadınlardan emekli memur Bulut Vidinli (58), yaşadığı korku dolu anları anlattı. Yediği tekme nedeniyle bacağında morluk oluştuğunu ifade eden Bulut Vidinli, "Bildiğiniz linçti. Masalar sandalyeler kırıldı. Arkamdan önümden sürekli enseme vurdular. Ağrılar çekiyorum. Bir tanesinden bir tekme yedim bacağıma. Güzelce dövdüler. Biz linç oluyoruz zannettik" dedi. Vidinli, emek verdiği partiden sopa yemenin kendisini çok yaraladığını söyleyerek, "Her şey bir yana ben emek verdiğim partiden sopa yedim. 'Kadına el kaldıran bu partide yer alamaz' diyen Meral Akşener inip aşağıya bakmadı bile. İnsanlar birbirini yiyordu. 5 kadının çığlığını hiç mi duymadın?" diye konuştu.