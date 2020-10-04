Kadın cinayetleri ve şiddete karşı yeni önlemler devrede: Vakaya özel kararlar alınacak

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için ilgili bakanlıklar arka arkaya önlem paketlerini devreye sokmaya başladı. Adalet Bakanlığı da, Adana Kozan'da taciz ve tehdit suçlaması ile cezaevinde yatan, daha önce kaçırmaya çalıştığı kadını silahını çekip öldüren Erdoğan Küpeli gibi canilerin kadınlara zarar vermesini önleyecek bazı önlemler aldı. Buna göre öfke kontrolü programı devreye sokulurken, cezaevinden çıkanlar ilgili kurumlara bildirilip, hızla başkalarına zarar vermemesi için önlem alınacak. SABAH'ın kamuoyuna duyurduğu kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin önlenmesi tedbirlerine yenileri eklendi. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinden sonra Adalet Bakanlığı da bu konuda önleyici adımlar atmaya hazırlanıyor. Adalet Bakanlığı'nın devreye sokacağı önlemler şöyle:

ÖFKE KONTRÖLÜ: Kadına yönelik şiddet nedeniyle ceza infaz kurumlarında bulunan kişiler, kurumun psiko-sosyal servisi üzerinden öfke kontrolü programlarına alınacak. Cezaevinde kaldığı sürece bu kişiler rehabilite edilmeye çalışılacak.

ŞİDDET EĞİLİMİ DEVAM EDERSE: Program sonrasında da şiddet eğilimi devam ediyorsa mağduru korumaya dönük önlemler alınması için bilgiler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile de paylaşılacak.

ANINDA BİLGİ VE KORUMA ÖNLEMİ: Kadına şiddet uyguladığı ya da öldürmeye çalıştığı için cezaevine giren örneklerin bir bölümü dışarı çıkar çıkmaz soluğu kadının bulunduğu yerde alıyor. Ya tekrar şiddet uyguluyor ya da öldürüyor. Bunun önüne geçmek için şiddet faillerinin ceza infaz kurumundan tahliyesi hemen kolluğa iletilecek. Böylece mağdurun korunması için gerekli önlemler hızla alınıp, kadına yaklaşması önlenmeye çalışılacak. Bu da muhtemel bir kadın cinayetinin önüne geçmiş olacak.







AGO'LERDE 18 BİN 540 GÖRÜŞME: Adalet Bakanlığı, Haziran ayında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kapsamında ilk aşamada 105 adliyede Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü kurdu. Suça maruz kalan kişilerin adli süreçte kendilerini yalnız hissetmemeleri için bu gerçekleştirildi. Bu müdürlüklerin bünyesinde mağdurun kendisini adliyede daha rahat ifade edebilmesi için de adli görüşme odaları (AGO) oluşturuldu. Sayıları 76'yı bulan AGO'larda mağdur sanıkla yüzyüze gelmeden, uzman desteği altında ve özel ortamda ifade verebiliyor. AGO'larda bugüne kadar 18 bin 540 mağdurun ikincil örselenmesinin önüne geçilerek ifadesi alındı.



SUÇLUNUN DOSYASINA BAKILACAK

Adana Kozan'da öldürülen Tuğba Keleş'i, Erdoğan Küpeli yaklaşık bir ay önce aracı ile zorla kaçırmaya çalışmış, polis tarafından yakalanıp savcılık tarafından serbest bırakılmıştı. Keleş uzaklaştırma kararı ile koruma altına alınmıştı. Küpeli hakkında daha önceden tehdit ve taciz suçlamaları bulunmasına karşın böyle bir karar verilmişti. Kozan'daki olayın bir daha yaşanmaması için alınan önlemler kapsamında Erdoğan Küpeli gibi vakaları ilgili kurumlar daha dikkatli izleyebilecek. Kadın şikâyet ettiğinde suçlunun dosyasına bakılacak ve vakaya özel kararlar alınacak. Gerekirse elektronik kelepçe takılacak, mağdurlar çok daha iyi korunacak.



KADIN CİNAYETLERİNDE YÜZDE 29'LUK DÜŞÜŞ

İçişleri Bakanlığı'nın aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarıyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sayesinde, kadın cinayetleri, 2020'nin 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 düştü. Şu an 15 ilde uygulanan elektronik kelepçe uygulaması yılsonuna kadar ülke geneline yayılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde, İçişleri, Milli Eğitim, Adalet, Sağlık Bakanlıklıları ortaklaşa "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon " planı hazırlamış, bu plan çerçevesinde İçişleri Bakanlığı 1 Ocak'ta 81 il valiliğine genelge gönderilmişti. Şu ana kadar 182 vakada elektronik kelepçe kullanıldı. Halen 57 vaka Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulu bulunan "elektronik izleme merkezinde" aktif olarak takip ediliyor. 2020 yılı sonuna kadar İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) kurulacak yeni izleme merkezi ile uygulama, ülke geneline yayılacak. ANKARA

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