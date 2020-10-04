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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, () . 'un "; DSÖ Avrupa Bölgesi, liderliğinizi ve COVID-19 ile mücadelenizi her zaman desteklemektedir ve her zaman Türk halkının yanındadır.” şeklindeki mesajı içn teşekkürlerini iletti.

Giriş Tarihi: 4.10.2020 22:05 Son Güncelleme: 4.10.2020 22:13 ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge'a teşekkür ettiğini sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

BAKAN KOCA TEŞEKKÜR ETTİ

Bakan Koca mesajında, "DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge'ye, dün yayınladığı "Sayın Bakan Koca; DSÖ Avrupa Bölgesi, liderliğinizi ve COVID-19 ile mücadelenizi her zaman desteklemektedir ve her zaman Türk halkının yanındadır." şeklindeki mesajı için ülkem adına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan teşekkür
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