Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge'a teşekkür ettiğini sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

BAKAN KOCA TEŞEKKÜR ETTİ

Bakan Koca mesajında, "DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge'ye, dün yayınladığı "Sayın Bakan Koca; DSÖ Avrupa Bölgesi, liderliğinizi ve COVID-19 ile mücadelenizi her zaman desteklemektedir ve her zaman Türk halkının yanındadır." şeklindeki mesajı için ülkem adına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Almanya'dan çatışmaları durdurun çağrısı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti