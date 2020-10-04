SON DAKİKA: 3 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 3 Ekim Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

Ülkemizde etkili olmaya devam eden corona virüsü pandemisiyle ilgili olarak son dakika haberleri ajanslara düşmeye devam ediyor. Hava sıcaklıklarında artış görülen yaz aylarında önemli oranda azalma görülen vaka ve ölü sayısında havaların soğuması nedeniyle yeniden artış etkili olmaya başlamıştı. Türkiye' ilk vakanın tespit edildiği günden bugüne kadar günlük tablo olarak coronavirüs ölü ve vaka sayılarını duyuran Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın 3 Ekim vaka ve ölü sayıları ile günlük son durum tablosu bilgilerini paylaşmasını bekleyenler 3 Ekim Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusu üzerinde araştırma yapmaya devam ediyor.
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı uzman ekipleri tarafından yapılan araştırma ve filyasyon çalışmaları sonucu 3 Ekim 2020 Cumartesi Türkiye corona virüsü son durum tablosu ile Türkiye günlük vaka ve ölüm sayıları Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Günlük tablo şöyle;
Bugün tespit edilen 1.502 yeni hastamız var. 59 can kaybımız var. Ağır hasta sayımız kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Yeni hasta sayısını azaltmak zorundayız. Bunun yolu tedbirlere birlikte uymak. Birlik olursak sonunda yenilen virüs olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen yerli aşı çalışmalarının 3'ünde insan üzerinde deneme aşamasına geçildiği müjdesi verildi.
Bakan Koca, Tekirdağ Kapaklı'daki Koçak Farma Tesisleri'nde, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yerli aşı çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvarda incelemede bulundu, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
İncelemenin ardından Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, cep telefonundan görüntülü arayarak çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yerli aşı çalışmalarında gelinen noktaya ilişkin şu bilgileri iletti:
"Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle Kovid-19 ile ilgili Türkiye'de 13 aşı çalışmasının yapıldığını biliyorsunuz. Bu aşılardan bir tanesi de Erciyes Üniversitesi ve Bakanlığımız tarafından desteklenen Aykut Özdarendeli Hocamızın aylardır üzerinde çalıştığı bir aşının dün hayvan çalışması başarıyla tamamlandı. Preklinik çalışması bu şekilde bitmiş oldu. İnsan çalışması safhasına gelmiş olduğunu müjdelemek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Ağır hasta sayısında ve zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.455. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Tedbirlere birlikte uyarak bu gerilemeyi sağladık. Birlikten kuvvet doğar. Birlik olalım.
Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artış hızı ve bulaşma oranının düşürülmesi için her alanda mücadele yürütülüyor.
Kentte geçen ay yaşanan vaka artışının önlenmesi amacıyla filyasyon ekiplerinin de sayıları artırıldı. Ev ev dolaşarak testi pozitif çıkan ve temaslı kişileri kontrol altında tutan ekiplere, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kent genelinde belirlenen kuralların uygulanması için havadan ve karadan destek sağlıyor.
Polis helikopteri, drone ve motorize timlerle maske, sosyal mesafe denetimleri yapan ekipler, vatandaşları da uyararak vaka sayılarının artmasını engellemeye çalışıyor.
Bugün tespit edilmiş 1.407 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızda düşüş devam ediyor. İyileşen hastalarımızın sayısı yeni hasta sayısına yakın. Tedbirler elimizdeki en güçlü silah. Tedbirlere birlikte uyarak bu mücadelenin galibi olalım.
Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerinin maskeli eğitime uyumu hakkında, "Bizim çocuklarımız yetişkinlerden daha ciddi bir maske kullanımı geleneğine sahip oldular. Yani öyle bir alışkanlıkları oldu. Çok da hassaslar bu konuda çok da dikkatliler" dedi.
Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, yüz yüze eğitimde geride kalan 2 haftayı DHA'ya değerlendirdi. Gençoğlu, okullarda ilk haftanın uyum programıyla başladığını ve öğrencilerin haftada 1 gün okula geldiğini, 2'nci hafta ise 2 gün geldiklerini ve 10 saatlik ders aldıklarını hatırlattı. Gençoğlu, öğrencilerin yüz yüze eğitime katılım oranıyla ilgili "İlkokullarda yüzde 70'lerin üzerinde, anaokullarında da yüzde 60'ların üzerinde. Bizim her çağ nüfusumuz her yaş grubumuz yaklaşık 1,3 milyon öğrencidir. Yüzde 70'lerin üzerinde bir başlangıçla başladık geçen hafta. Bu bizim aslında beklentilerimizin çok üzerinde bir durumdu; ama bu hafta itibarıyla çok daha yüksek bir artış bekliyoruz" diye konuştu.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 34 milyon 836 bini geçti.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 33 bin 330 kişi yaşamını yitirdi.
Vaka sayısı, dünya genelinde 34 milyon 836 bin 28'e çıkarken, virüs saptanan 25 milyon 897 bin 996 kişi sağlığına kavuştu. Ayrıca tedavisi devam eden 7 milyon 904 bin 702 vaka bulunuyor.
En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 7 milyon 549 bin 323 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 213 bin 524 kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:
"Hindistan (6 milyon 473 bin 544), Brezilya (4 milyon 882 bin 231), Rusya (1 milyon 194 bin 643), Kolombiya (841 bin 531), Peru (821 bin 564), İspanya (810 bin 807), Arjantin (779 bin 689), Meksika (753 bin 90), Güney Afrika (677 bin 833), Fransa (589 bin 653), İngiltere (467 bin 146), Şili (466 bin 590), İran (464 bin 596), Irak (372 bin 259), Bangladeş (366 bin 383), Suudi Arabistan (335 bin 578), Türkiye (321 bin 512), İtalya (319 bin 908), Filipinler (316 bin 678) ve Pakistan (313 bin 984)."
ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:
"Brezilya (145 bin 431), Hindistan (100 bin 875), Meksika (78 bin 492), İngiltere (42 bin 268), İtalya (35 bin 941), Peru (32 bin 609), Fransa (32 bin 155), İspanya (32 bin 86), İran (26 bin 567), Kolombiya (26 bin 397), Rusya (21 bin 77), Arjantin (20 bin 599), Güney Afrika (16 bin 909), Şili (12 bin 867), Ekvador (11 bin 495), Endonezya (10 bin 972) ve Belçika (10 bin 37)."
Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Bugün tespit edilmiş 1.427 yeni hastamız var. Virüs ile mücadele birlikte yapıldığında netice veriyor. Mücadeleye güç katan birlikte tedbirlere uymak. Başarının devamı ve sürekliliği için mücadeleye destek verin.
Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Bugün tespit edilen 1.412 yeni hasta var. Tedbirlerin netice verdiğinden eminiz. Virüsü yenene kadar birlikte mücadele edelim, tedbirlere birlikte uyalım.