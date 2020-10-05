Gönül insanını binler uğurladı

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ile Nur Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı (92) bir süredir tedavi gördüğü Bahçelievler'deki özel bir hastanede önceki gün yaşamını yitirdi. Asıl adı Mehmet Nuri Güleç olan Fırıncı, Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden biriydi. Fırıncı için dün Eyüpsultan Camisi'nde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Öğle vakti kılınan cenaze namazına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, milletvekilleri ve binlerce vatandaş katıldı. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Namaz sonrası konuşan Erbaş, Mehmet Fırıncı ile son görüşmesinin Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılışında olduğunu, mutluluğunu ve duygularını gözlerinde gördüğünü anlattı.Erbaş, Fırıncı'nın gençlerin kötülüklerden uzak kalması, İslam'a yakınlaşması için ömrünü geçirdiğini ve Allah'ın emirlerini yerine getiren rızasını alan kullardan olduğunu söyledi. Merhum Mehmet Fırıncı'nın naaşı, binlerce insanın katıldığı cenaze namazı sonrası Eyüpsultan Camii Haziresi'ne defnedildi.