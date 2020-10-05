Kadına şiddet davasında flaş ifadeler. Çöpçü sanıp kapıyı açınca...

Bakırköy Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Tarık Keskin'in geçen yıl Rüya K.'dan boşandığı, ancak Keskin'in boşanmayı kabul edemediği ve eski eşini sürekli rahatsız ettiği anlatılıyordu. Sanık Tarık Keskin'in 21 Haziran 2020 günü eski eşinin evine giderek hakaret edip 'seni öldürürüm' diyerek tehdit edip yaraladığı ve hakaret ettiği belirtiliyordu. Tarık Keskin'in ikinci olayında ise 19 Temmuz 2020 günü eski eşinin evine gidip ateş ettiği ve yine 'bu sefer seni felç edeceğim' diyerek tehdit ettiği iddianamede anlatılıyordu. Müşteki Rüya K.'nın ise haksız bir eyleminin olmadığı açıklanan iddianamede Tarık Keskin hakkında 'tehdit, silahla yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal etme' ve 'hakaret suçlarından bir başka davasının daha olduğu belirtiliyordu. Tarık Keskin hakkında hazırlanan ikinci iddianamede 'konut dokunulmazlığını ihlal etme, basit yaralama, mala zarar verme, silahla tehdit, hakaret, zincirleme tehdit, özel hayatın gizliliğini ihlal etme ve hakaret suçlarından 5 yıl 10 aydan 26 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılması isteniyordu. Bakırköy 45. Asliye Ceza Mahkemesi, Bakırköy 39.Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasını birleştirdi.

MÜŞTEKİNİN ANLATTIĞI ÇOK ŞEY YALAN

Bakırköy 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılarak ilk kez savunma yapan sanık Tarık Keskin suçlamaları reddetti. Eski eşinin evine gidip onu darp ettiğine ilişkin iddianın tamamen iftira olduğunu ve o tarihte Ankara'da bir düğünde olduğunu söyleyen Keskin, 'Evine gidip ona yumruk attığım ya da havaya ateş ettiğim doğru değildir. Silahım da yok. Silahı onun benim evime koyduğunu düşünüyorum. Silahta parmak izi incelemesi yapılsın" dedi. Eski eşinin kendi kendine mail üzerinden hakaret mesajları attığını öne süren Tarık Keskin, "Müşteki ben tutuklandıktan sonra ailemle konuşmuş ve arkadaşımdan şikayetinden vazgeçmesi için 50 bin lira istemiş. Arkadaşım da 30 bin lira para vermiş. Anlattığı çok şey yalan. Beraatımı isterim" dedi.

BENİ İŞYERİNDE DÖVDÜ, GÖZÜME TEKME ATTI, ATEŞ ETTİ

Duruşmada söz alan müşteki Rüya K.'da, "Sanık sık sık iş yerime gelerek beni darp etti. Darp raporları ve görüntülerim var. İş yerindeki herkes şahidimdir. Tarık'ın geldiğini duyunca iş yerindeki arkadaşlarım yanıma geliyordu çünkü daha önce defalarca beni dövmüştü. İş yerime gelip bıçağı masanın altından bacağıma değdirdi. Sonra cep telefonumu alıp gitti. Telefonu geri almak için peşinden gittim. Arabasına binmemle birlikte benim ağzımı burnumu kırdı. Sanık beni ve ailemi sürekli rahatsız etmektedir. İş yerime gelirken aracının plakalarını söküyordu. Beni daha önce Bakırköy Meydan'da silahla kovaladı. Evime geldiği gün de ben çöpçü sanıp kapıyı açtım. Açar atmaz bana yumruk attı, yere düştüm. Yerdeyken gözüme tekme attı, telefonumu kırdı. 19 Temmuz'da ise evimin önünde silahla ateş açtı. Silahın benim olduğunu kanıtlarsa mahkeme ne derse kabul edeceğim. Kimseden de para almadım" dedi. Rüya K.'nın avukatı Caner Şahin de sanığın 30'un üzerinde suç kaydı olduğunu anlattı. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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