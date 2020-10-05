Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Kritik Kabine toplantısı başladı

Kritik Kabine toplantısı başladı

Başkan liderliğinde toplandı. Toplantı saat 15.50'de başladı. Erdoğan, toplantı sonrası ulusa seslenecek.

Giriş Tarihi: 5.10.2020 16:09 ABONE OL
Kritik Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.50'de başladı.

Toplantıda, yüz yüze eğitim ile ilgili alınacak karar masaya yatırılacak. Sağlık Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı son durumu anlatacak. Yurt içi ve yurt dışındaki terör operasyonlarındaki son durum değerlendirilecek.

Doğu Akdeniz, Suriye, Libya başta olmak üzere dış politikada atılacak adımların da konuşulacağı toplantı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan ulusa seslenecek.

Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak! İşte Kabine toplantısının ana gündem maddeleri

ARKADAŞINA GÖNDER
Kritik Kabine toplantısı başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA