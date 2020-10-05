Kritik Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.50'de başladı.

Toplantıda, yüz yüze eğitim ile ilgili alınacak karar masaya yatırılacak. Sağlık Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı son durumu anlatacak. Yurt içi ve yurt dışındaki terör operasyonlarındaki son durum değerlendirilecek.

Doğu Akdeniz, Suriye, Libya başta olmak üzere dış politikada atılacak adımların da konuşulacağı toplantı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan ulusa seslenecek.