Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar

Son dakika haberi; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Doğu Akdeniz'deki olaylardan sonra, kendi milli çıkarlarımız ve Kıbrıs Türkleri için adımlarımızı attık, atıyoruz.

NATO'nun bir insiyitafi oldu. Biz müttefikler arasında bir kazanın olmasını istemeyiz.

Yunanistan'ın savaş gemilerini göndermesinden sonra bir gerginlik oldu. Yunanistan'ın da artık bu toplantılara katıldığını görüyor ve mutluluk duyuyoruz. Stoltenberg'e de teşekkür ediyoruz.

Polonya'nın desteğini de görüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Afganistan'ı da değerlendirme fırsatımız oldu. Afganistan'dan aceleci bir şekilde çekilmenin doğru olmadığını düşünüyoruz.

Irak çeşitli sorunlarla karşı karşıya. Bu sorunların aşılması için uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç var.



NATO'nun Türkiye'ye vermesi gereken desteği gözden geçirdik. İdlib'de yaşanan olaylarda NATO'dan destek talebinde bulunmuştuk. Burada desteği bizden esirgediklerini gördük.



Libya'daki gelişmeleri değerlendirdik, kalıcı ateşkes için sarfettiğimiz çabalarla ilgili bilgi verdik. Terörle mücadelede NATO müttefiklerinden daha somut destek bekliyoruz. Destek veremiyorlarsa da terör örgütlerine destek vermesinler.

Bugün bazı müttefikler PKK/YPG'ye destek veriyor. Bu uluslararası hukuka aykırıdır. Genel sekretere sitemlerimizi ilettik bu konu ile ilgili. Üye ülkelere iletmesi için.

Patriot ya da başka hava savunma sistemini alamadığımız için S-400 aldık. Bu elzem ihtiyacımızın karşılanması gerekiyordu. Bunun anlaşılması gerekiyor.

Diğer ihtiyaçların karşılanması konusunda da müttefiklerin zorluk çıkarmaması gerekiyor. NATO'nun yurtdışı misyon ve çalışmalarına en çok katkı sağlayan müttefiklerden bir tanesiyiz."

Stoltenberg ise şu açıklamalarda bulundu:

Türkiye'nin güvenliği NATO için önemlidir. Önlemlerin arasında güvenli bir telefon hattı da oluşturuldu. Yunanistan-Türkiye arasında. 7/24 aranabilecek bu hat.

Bu mekanizma yapıcı görüşmeler sayesinde oldu. Bu olumlu gelişme için 2 tarafa da teşekkür ediyorum. Gerilimin azaltılması mekanizmaları bizim için çok önemli.

Varolan sorunların çözülebileceğini umuyorum. Bir takım sıkıntılarla karşı karşıyayız. S-400'ün alınması bizim için bir sorun çıkartıyor. Hava araçlarımıza tehlike teşkil ettiği gibi, ABD'den yaptırım tehdidini de ortaya çıkartıyor.