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Telefonla yemek sipariş veren küçük kıza şok! Son dakika haberi: "Tacize mağruz kaldı..."

'da gerçekleşen olayın ardından son dakika detayları ortaya çıktı. Telefonla sipariş vermek isteyen 13 yaşındaki , sipariş verdikten sonra dükkan sahibinin tacizine maruz kaldı. Neye uğradığını şaşıran küçük kız, korkudan telefonu kapatıp başına gelenleri babasına anlattı. Babanın ihbarı üzerine dükkan sahibi hakkında dava açıldı.

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN
Giriş Tarihi: 5.10.2020 15:18 Son Güncelleme: 5.10.2020 15:20 ABONE OL
Telefonla yemek sipariş veren küçük kıza şok! Son dakika haberi: Tacize mağruz kaldı...
İstanbul'da yemek siparişi vermek isteyen 13 yaşındaki M.Ç., bir lokantadan sipariş verdi. Daha sonra lokanta sahibi küçük kızı arayarak tekrar adres sordu.

Taraflar arasına tartışma çıkmaya başlayınca dükkan sahibi, 'görüntülü konuşalım, resim çek gönder, ben oraya gelir seni korkuturum' şeklinde taciz söylemlerinde bulunmaya başlad. M.Ç., telefonu kapatıp babasını aradı. Baba N.Ç., telefonla lokanta sahibiyle konuşup durumu anlamaya çalışırken bir de hakarete maruz kaldı.

LOKANTA SAHİBİNE DAVA

Sipariş vermek isteyen kız çocuğuna tehdit söylemlerinde bulunan lokanta sahibi K.D., hakkında şikayette bulunan aile, dosyanın uzlaşmaya yönlendirilmesinin ardından uzlaşmayı reddederek dava açılması istedi. Lokanta sahibi hakkında 'Tehdit' suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yan koltuğa oturulmasına izin vermeyen otobüs şoförünü boynundan bıçakladılar Anneleri tarafından şiddete uğradılar; yaşadıklarını ağlayarak anlattılar! "O eve her gittiğimde istismara uğradım..."

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Telefonla yemek sipariş veren küçük kıza şok! Son dakika haberi: "Tacize mağruz kaldı..."
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