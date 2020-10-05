Telefonla yemek sipariş veren küçük kıza şok! Son dakika haberi: "Tacize mağruz kaldı..."

İstanbul'da yemek siparişi vermek isteyen 13 yaşındaki M.Ç., bir lokantadan sipariş verdi. Daha sonra lokanta sahibi küçük kızı arayarak tekrar adres sordu.
Taraflar arasına tartışma çıkmaya başlayınca dükkan sahibi, 'görüntülü konuşalım, resim çek gönder, ben oraya gelir seni korkuturum' şeklinde taciz söylemlerinde bulunmaya başlad. M.Ç., telefonu kapatıp babasını aradı. Baba N.Ç., telefonla lokanta sahibiyle konuşup durumu anlamaya çalışırken bir de hakarete maruz kaldı.
LOKANTA SAHİBİNE DAVA
Sipariş vermek isteyen kız çocuğuna tehdit söylemlerinde bulunan lokanta sahibi K.D., hakkında şikayette bulunan aile, dosyanın uzlaşmaya yönlendirilmesinin ardından uzlaşmayı reddederek dava açılması istedi. Lokanta sahibi hakkında 'Tehdit' suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
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