Annelerin Kandil’e karşı başlattığı evlat direnişi 398’inci gününe girdi

Hacire Akar'ın çağrısı üzerine 3 Eylül 2019'da terör örgütü tarafından kandırılarak ya da kaçırılın çocukları için HDP binası önünde annelerin başlattığı Kandil'e karşı evlat nöbeti 398'inci gününe girdi. 151 ailenin sürdürdüğü oturma eylemini aylardır devam ettiren baba Süleyman Aydın, sur ilçesinde 5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Özkan Aydın'ın HDP binasına getirildikten sonra Lice kırsalına oradan da Kandil'e götürüldüğünü söyledi. Aldığı tüm tehditlere rağmen günlerdir evladını HDP'den istediğini belirten baba Aydın, "Onlar bizim yılacağımızı sanıyorlar. Ama böyle bir beklenti içerisine girmesinler, evlatlarımızı HDP-PKK-Kandil'den kurtarana kadar bin yılda geçse burada eylemimizi sürdüreceğiz. Banda sonuna kadar kararlıyız" ifadelerini kullandı.





18 AİLE EVLADINA KAVUŞTU



Bu arada, eylem başladığından buyana Hacire Akar, Hatice Ceylan, Hüsniye Kaya, Halime Kadran, Necla Açan, Aslıhan Eşrefoğlu, Gevriye Ayhan, Melik Aslan, Muhteber Birlik, Cahide Alkan, Şahize Altınkaynak, Naime Dalmış, Sait Açar, Cemal Ertaş, Sever Fidan, Gülşen Çetin, Meryem Akkuş, Perihan Kaya olmak üzere 18 aile çocuklarına kavuştu.



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