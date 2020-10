Ciritçiler, Azerbaycan için sahada

Erzincan'daki Can Erzincan Atlı Spor Kulübü ve Tercan Mamahatun Atlı Spor Kulüpleri, Azerbaycan halkına destek vermek amacıyla bir gösteri maçı düzenledi.



Fatih Mahallesi cirit sahasında düzenlenen müsabakada her iki takımın sporcuları ellerinde Azerbaycan ve Türk Bayrakları ile atların üzerinde gövde gösterisi yaparak Azerbaycan'ın yanında olduklarını belirtti.







Can Erzincan Atlı Spor Kulüp Başkanı Emrah Aydın yaptığı açıklamada, "Ata sporumuz ciritle Azerbaycan'a destek amaçlı iki kardeş kulüp arasında dostluk müsabakası düzenledik. Biz Türk milleti olarak Azerbaycan'ın her zaman yanındayız. Destekçisiyiz yaşasın Azerbaycan" dedi. Tercan Mamahatun Kulüp Başkanı Erkan Duran ise "Azerbaycan Haklının yanındayız. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye" diye konuştu.





