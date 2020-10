Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ahilik Haftası mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı" vesilesiyle Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu'nun Vitrin dergisinde mesajı yayınlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı" mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı münasebetiyle Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu üyelerini, ülkemiz genelindeki tüm esnaf ve sanatkârlarımızı muhabbetle selamlıyorum. Ticareti doğruluk, dürüstlük ve dayanışma gibi ahlaki meziyetlere dayandırarak yüzyıllar boyunca nice erdemli nesiller yetişmesine, bütün Anadolu'nun bir ve beraber hareket etmesine öncülük eden esnaf ve sanatkarların piri Ahi Evran Hazretlerini rahmetle anıyorum.

Temelleri 12. yüzyılda Anadolu topraklarında atılan Ahilik geleneği, esnaf ve sanatkâr kesiminin tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. Yalnızca ekonomik ve ticari değil toplumsal tarihimizde de çok müstesna bir yeri bulunan Ahilik kültürü, Selçuklu döneminden günümüze bu toprakların mayası olmuş, milletimizi bir ve diri tutmak gibi mühim bir rol oynamıştır.

Dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir medeniyetinde esnaf ve sanatkârın bu kadar köklü bir geleneğe, bu kadar önemli bir vazifeye sahip olduğu görülmemiştir. Böyle bir kültüre ve camiaya sahip olmak hem geçmişimiz hem bugünümüz hem de geleceğimiz adına iftihar vesilesidir."

"GÖNLÜM VE DESTEĞİM HER DAİM ESNAFIMIZ VE SANATKARIMIZLADIR"

Türkiye genelindeki 2 milyon üyesi ile birlikte, çalışanları ve ailelerini de dâhil edildiğinde 10 milyonluk büyük bir yapı olan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunun Türkiye'nin en önemli ve dinamik örgütlerinden biri olma özelliğini taşıdığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar ülkemizin kalkınmasına yaptıkları eşsiz katkılardan dolayı, tüm esnaf ve sanatkârlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Biz de esnaf ve sanatkarlarımızın ekonomik ve toplumsal hayat açısından taşıdığı önemin bilincinde olarak bütün imkanlarımızla kendilerinin yanında olmayı her zaman önceliklerimiz arasında gördük. Bu cihetle, geleneksel hale getirdiğimiz Esnaf Buluşmaları ile her yıl düzenli olarak esnaf ve sanatkarlarımızla bir araya geliyor, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Geçmişte esnaflık yapmış birisi olarak, resmi programlar dışında da fırsat buldukça esnaf ziyaretleri gerçekleştirmeye özel bir önem veriyorum. Esnaf ve sanatkarımızın alın teri döktüğü dükkanında içtiğim bir bardak çayın, kendileriyle ayaküstü de olsa yaptığım bir muhabbetin benim için ayrı anlamı ve önemi vardır. Bu yıl korona virüs salgını nedeniyle geniş çaplı organizasyonlarla bir araya gelemesek de gönlüm ve desteğim her daim esnafımız ve sanatkarımızladır" ifadelerini kullandı.

"HIZLI BİR ŞEKİLDE 'EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI' PAKETİNİ HAYATA GEÇİRDİK"

Devlet olarak, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sürecinde de hiçbir vatandaşı yalnız bırakmadıklarının altını çizen Erdoğan, mesajına şöyle devam etti:

"Salgının olumsuz etkilerinin azaltılması için vatandaşlarımızı, esnafımızı, firmalarımızı desteklemek üzere hızlı bir şekilde 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketini hayata geçirdik. Ahlakı, izanı ve vicdanı elden bırakmayan, Ahilik kültürünü özümsemiş, basiretli ve sorumluluk sahibi esnaf ve sanatkarlarımıza sonuna kadar destek olmayı sürdüreceğiz. Günümüzün Ahileri olarak gördüğüm kıymetli esnaf ve sanatkarlarımızla el ele vererek Türkiye ekonomisini güçlendirmeye, ülkemizi her alanda geliştirmeye devam edeceğiz. Ekonomiden dış politikaya, eğitimden sağlığa, enerjiden güvenliğe bütün alanlarda kaydettiğimiz ilerlemeyi, yeni atılımlarla daha yüksek noktalara taşımak için en önemli gücümüz olan birliğimizden, beraberliğimizden asla taviz vermeyeceğimize, aziz milletimizin her bir ferdinin kendi alanında üzerine düşeni hakkıyla yerine getireceğine inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, Ahilik kültürünü, değerleri ve kurumlarıyla günümüzde de yaşatan küçük büyük tüm esnaf ve sanatkarımızın Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramını en içten duygularla tebrik ediyorum."