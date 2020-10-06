İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu İlçesi'nde asayişi korumaya yönelik çalışma yaptı.

İstanbul Emniyeti Beyoğlu'nda kapsamlı kontrol yaptı | Video

1.293 KİŞİNİN GBT SORGULAMASI YAPILDI

Üç gün boyunca süren ve Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında yapılan kontrollerde 1.293 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

145 ARAÇ KONTROL EDİLDİ, BEŞ KİŞİ YAKALANDI

Ayrıca 145 araç kontrol edildi. Dört aranan şahıs ile bir açıktan hırsızlık şüphelisi yakalandı. Yedi kişinin yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Yedi kişiye ise Kabahatler Kanunu'ndan işlem yapıldı. Ayrıca üst aramalarında 4,14 gram bonzai ve 0,6 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

ALTI İŞLETME MÜHÜRLENDİ BİRÇOK MEKAN KONTROL EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ayrıca Kahvehane/Kıraathane, Cafe/Restoran ile Apart ve Otellere de kontrol yapıldı. 14 kıraathane, 52 kafe/restoran, 16 apart ve otel, beş otel hakkında idari işlem yapıldı. Ayrıca ruhsatsız olduğu tespit edilen altı işletme mühürlendi.