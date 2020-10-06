Munzur Üniversitesi’nde önemli adım! Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

Munzur Üniversitesi Rektörlüğü'nün girişimleri, Yükseköğretim Yürütme Kurulu ve Tarım ve Orman Bakanlığı Genel Müdürlüğü'nün onayı ile üniversite bünyesinde Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MÜDAM) kuruldu.





Pertek İlçesi'nde kurulan merkeze ilişkin bilgi veren Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, "Merkez, üretim ve uygulama bölümlerinin yanı sıra yönetim bölümü olmak üzere toplam 2 alandan oluşmaktadır. Araştırmacıların çalışmalarını gerçekleştirebilmesi için tüm teknolojik imkanlar mevcut olup fare, sıçan ve tavşan türlerine ek olarak akvaryum balıkları için üretim, tedarik ve kullanım alanlarını kapsayan çalışma izinleri alındı. Ayrıca merkezde, deney hayvanı üretilen ve barındırılan tüm kapalı alanlarda dijital nem ve sıcaklık göstergeleri, otomatik ve programlanabilir havalandırma ile hava sıcaklığı düzenleme donanımı ile derecelendirilebilir aydınlatma sistemleri kuruldu" dedi.





Merkezin bir çok araştırma projesine imkan sağlayacağını belirten İpek, "Üniversitemiz içinden ve dışından, etik kurul izni alınmış birçok araştırma projesinin hayata geçirilmesine imkan tanıyabilecek kapasitedeki MÜDAM, önümüzdeki süreçlerde gerçekleştirilmesi planlanan TÜBİTAK, BAP ve diğer tabanlı projelerde deneysel hayvan modeli çalışmalarına ev sahipliği yapabilecektir" diye konuştu.





Rektör Prof. Dr. Ubeyde İpek, Munzur Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurucu Müdürlüğünü yapan Dr. Öğretim Üyesi Tuba Parlak Ak, araştırma merkezinin kurulmasında emeği geçen tüm akademik ve idari personele de teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.