Son dakika! Glifosat'a yasak getirildi! Kansere yol açıyor...

Bu görüşler sonrası kararını veren mahkeme, ruhsat iptali ve tarım kiyasalı için verilen lisansın iptal edilmesi talebini kabul etti. Mahkeme üyeleri kararda, çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli tedbirleri almanın devletin ödevleri arasında olduğunu vurgu yaparak, bazı ülkelerde glifosat içerikli tarım kimyasallarının yasaklandığına işaret etti. Kararda, glifosat için Türkiye'de risk değerlendirmesi yapılmadığı, yeterli inceleme ve araştırma yapılmadan kullanımına izin verildiğine dikkat çekildi.



