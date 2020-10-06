Son dakika haberi: Bakan Fahrettin Koca 6 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıkladı! İşte, Türkiye'de corona virüs son durum tablosu

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 6 Ekim corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 6 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...

6 EKİM KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI:112.421

HASTA SAYISI:1,511

VEFAT SAYISI:55

İYİLEŞEN SAYISI:1,299

AĞR HASTA SAYISI KONTROL EDİLEBİLİR SEVİYEDE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Bugün tespit edilen 1.511 yeni hasta var. Tedbirlerle galip geleceğiz. Birlik ve beraberlik virüsle mücadelenin gücü. Bu güce destek verin.





DÜNKÜ VERİLER

Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 632 Kovid-19 testi yapıldı, 1603 kişiye hastalık tanısı konuldu.

TEST SAYISI:115,632

HASTA SAYISI:1,603

VEFAT SAYISI:57

İYİLEŞEN SAYISI:1,320

"AĞIR HASTA SAYIMIZ AZALMA EĞİLİMİNDE"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1.603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız. Tedbirde birlik olmaya devam edersek bunu başarabiliriz. Birlikte tedbirlere uyarak gücümüze güç katın.