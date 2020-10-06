SON DAKİKA: İlkokul ve Liseler ne zaman açılacak? 2,3,4,8 ve 12. sınıflar ne zaman okula gidecek?

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SON DAKİKA: İlkokul ve Liseler ne zaman açılacak? ,,,8 ve 12. sınıflar ne zaman okula gidecek?

Ülkemizde etkili olan corona virüs pandemisi nedeniyle eğitim - öğretim faaliyetlerine ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk tarafından yapılan en son açıklamaların sonrasında bugün (5 Ekim 2020 Pazartesi) gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarla İlkokul ve Liseler ne zaman açılacak ? sorusu yanıt buldu. Peki, ,,,8 ve 12. sınıflar ne zaman okula gidecek? İşte Başkan Erdoğan’ın açıklamalarından son dakika detayları…

Giriş Tarihi: 6.10.2020 07:46 Son Güncelleme: 6.10.2020 07:46 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ! İlkokul ve Liseler ne zaman açılacak? 2,3,4,8 ve 12. sınıflar ne zaman okula gidecek?

Dünya geneliyle birlikte ülkemizde de etkisini sürdüren corona virüs pandemisi nedeniyle eğitim – öğretim faaliyetlerinde de değişikliğe gidilmişti. Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamalarla birlikte 21 Eylül tarihinde 1. Sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başlamıştı. Bugün yapılan kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamalarıyla birlikte İlkokul ve Liseler ne zaman açılacak? Sorusu da yanıtlanmış oldu. Peki, ,,,8 ve 12. sınıflar ne zaman okula gidecek?

SON DAKİKA! İLKOKUL VE LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

2,3,4,8 ve 12. sınıf öğrenci, öğretmen ile velileri tarafından merak edilen İlkokul ve Liseler ne zaman açılacak? sorusuna ilişkin son dakika gelişmelerinden detaylar şöyle;

SON DAKİKA HABERİ! İlkokul ve Liseler ne zaman açılacak? 2,3,4,8 ve 12. sınıflar ne zaman okula gidecek?

Bugün yapılan Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşaknı Recep Tayyip Erdoğan tarafında yapılan son dakika açıklamasıyla 21 Eylül'de yüzyüze eğitime başlayan 1. sınıf öğrencilerinin ardından ,,,8 ve 12. sınıf öğrencilerinin de yüz yüze eğitime başlayacağı duyuruldu. Başkan Erdoğan'ın ardından kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şu ifadeleri kullandı;

Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz. Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz.

SON DAKİKA HABERİ! İlkokul ve Liseler ne zaman açılacak? 2,3,4,8 ve 12. sınıflar ne zaman okula gidecek?

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından detaylar şöyle;

SALGIN SÜRECİNDE EĞİTİM

Sağlık önceliklerinden taviz vermeyecek şekilde bu sıkıntıları da aşamalı olarak çözüme kavuşturacak yöntemler geliştirdiklerine dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitimde daha önce okul öncesi ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı şekilde başlatmıştık. Diğer sınıflarda da uzaktan eğitim yoluyla eğitim öğretime geçilmesini temin etmiştik. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul 1. sınıfların yanı sıra , , ve . sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda da yine belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek. Ayrıca özel eğitim okulları ile İl Hıfzıssıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında da yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel olmadığı görülmüştür. Diğer sınıflarla ilgili kararı gelişmelere bakarak önümüzdeki haftalarda vereceğiz. Okula gidecek evlatlarımızdan ricamız annelerinin, babalarının ve tüm aile büyüklerinin sağlığı için temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmeleridir."

SON DAKİKA HABERİ! İlkokul ve Liseler ne zaman açılacak? 2,3,4,8 ve 12. sınıflar ne zaman okula gidecek?

Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim öğrencilerinden bilgisayar ihtiyacı olanlar için bir çalışma yürüttüğünü dile getiren Erdoğan, "İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren peyderpey bu tabletleri öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı olarak dağıtmaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERİ! İlkokul ve Liseler ne zaman açılacak? 2,3,4,8 ve 12. sınıflar ne zaman okula gidecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin internet altyapısını da bu ihtiyaca uygun seviyeye çıkartmak için ayrı bir çalışmayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yürüttüğünü, bu konuyu ilgili kuruluşlar Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ile yürütmek suretiyle hızla mesafe almanın gayreti içerisinde olacaklarını aktardı. Erdoğan, bu işin ciddi bir altyapısının olduğunu, bunun sağlanması gerektiğini ifade etti.

SON DAKİKA HABERİ! İlkokul ve Liseler ne zaman açılacak? 2,3,4,8 ve 12. sınıflar ne zaman okula gidecek?

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SON DAKİKA: İlkokul ve Liseler ne zaman açılacak? 2,3,4,8 ve 12. sınıflar ne zaman okula gidecek?
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