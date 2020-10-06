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Son dakika: insan derisinde ne kadar yaşayabiliyor

Son dakika haberi... Koronavirüsle ilgili en çok merak edilen sorulardan biri daha yanıt buldu. Temizlik kurallarına her zamankinden çok daha fazla dikkat ettiğimiz şu dönemde koronavirüsün insan derisinde ne kadar yaşadığı belli oldu. Japonya'da yapılan bir araştırma yeni tip koronavirüsün insan derisinde 9 saate kadar kalabildiğini ortaya çıkardı.

DHA
Giriş Tarihi: 6.10.2020 09:00 Son Güncelleme: 6.10.2020 09:28 ABONE OL
Son dakika: Koronavirüs insan derisinde ne kadar yaşayabiliyor

Japonya'daki Kyoto Prefectural Üniversitesi Tıp fakültesi tarafından yapılan araştırmada koronavirüsün ciltteki hayatta kalma süresinin influenza A virüsüne kıyasla 4 kattan daha fazla olduğu test edildi. Halk arasında grip olarak bilinen influenza A virüsü deride 2 saat kalıyorken koronavirüste bu sürenin 9 saate kadar çıktığı belirtildi.

EL YIKAMAK ÖNEMLİ

Araştırmayı yapan ekip koronavirüsün temas yoluyla bulaşmasını önlemek amacıyla bu çalışmaların ve el yıkamanın önemini vurguladı.

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Son dakika: Koronavirüs insan derisinde ne kadar yaşayabiliyor
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