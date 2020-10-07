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’li itfaiyesinde skandal görüntü! İtfaiye aracı ile domates taşıdılar

’li ()’ne bağlı çalışan ABB İtfaiyesi’ne üç kapalı alan müdahale aracıyla taşınan domateslerin görüntüsü ortaya çıktı. Hayati önem taşıyan bu araçlarla domates taşınmasına Ankaralılar sosyal medyadan tepki gösterdi. İşte o görüntüler...

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Giriş Tarihi: 7.10.2020 11:01 Son Güncelleme: 7.10.2020 11:12 ABONE OL
CHP’li Ankara itfaiyesinde skandal görüntü! İtfaiye aracı ile domates taşıdılar

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş göreve geldiği günden bu yana belediyenin birçok alanında başarısız oldu. İlk olarak belediyenin Halk Ekmek Fabrikası'nda hijyenden uzak ekmek üretildiği ortaya çıkmıştı.

ANKARA İTFAİYESİNDE SKANDAL GÖRÜNTÜ

Ankaralıların büyük tepkisini çeken Halk Ekmek skandalından sonra şimdi de Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nde yaşanan rezaletin görüntüleri ortaya çıktı.
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çalışan ABB İtfaiyesi'ne bağlı araçların domates taşıdığı ve itfaiye mensuplarının da bunları araçtan indirdiği belirlendi.

KAPALI ALAN MÜDAHALE ARACI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

ABB İtfaiyesine ait üç kapalı alan müdahale aracıyla taşınan domatesleri gören Ankaralılar tepki gösterdi. Bu araçların hayati anlamda önem taşıdığı ve domates taşınmaması gerektiği belirtiliyor. CHP'li Mansur Yavaş ise sessizliğini koruyor.

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CHP’li Ankara itfaiyesinde skandal görüntü! İtfaiye aracı ile domates taşıdılar
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