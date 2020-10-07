Jandarmadan DEAŞ operasyonu

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü timlerinin, sabaha karşı 3 ayrı adrese gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonla yasadışı terör örgütü DEAŞ üyesi 3 örgüt mensubunun yakalandı.Sabahın ilk ışıklarıyla evlerinde gözaltına alınan A.H, Y.S ve M.D adlı terör örgütü üyeleri İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgulamaların ardından dün adliyeye sevk edildi.Geniş güvenlik önlemleri altında Kahramanmaraş Adliyesine getirilen örgüt üyeleri nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından sorguya alındı.Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Numan Öksüz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; Kahramanmaraş sorumluluk alanında terör örgütlerinin yapılanma ve faaliyet çalışmalarına asla fırsat vermeyeceklerini, vatandaşların bu tür kişiler olduğu düşündükleri ya da şüphelendikleri kişileri güvenlik güçlerine ihbar etmelerini istedi.