Maraş’ın kapıları yarın açılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti. Erdoğan ve Tatar, daha sonra basın açıklaması yaparak KKTC Su Temin Projesi Boru Hattı Onarımına Müteakip Su Verme törenine Girne Geçitköy Barajı'na canlı bağlantıyla katıldı. Tatar, KKTC Su Temin Projesi'nin asrın projesi olduğunu belirterek Türkiye'ye teşekkür etti. 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın yarından itibaren halka açılacağını müjdeleyen Tatar, "Kendi toprağımızın kamuya ait olan sahil, Demokrasi Caddesi ve kıyı bölgesini halkımızın istifadesine sunmak üzere fiilen çalışmalara başlıyoruz. Adeta hayalet bir şehre dönen Maraş'a böylece ilk can suyunu veriyoruz. Maraş meselesini milli bir dava olarak görüyoruz. Adada kalıcı barış ve huzurun tesisi yönünde gördüğüm Maraş meselesinde yeni bir sayfa açıyoruz" dedi. Başkan Erdoğan ise konuşmasında Kıbrıs'a su temini işini yapan Kalyon Gruba teşekkür ederken şunları söyledi:İnşallah Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgazı Doğu Akdeniz'de de bulacağız. Bunu başardığımızda tüm dünya bölgeye barış, refah, istikrarın geldiğini görecek. Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin içinde olmadığı hiçbir senaryonun başarı şansı yoktur.Son yapılan AB Zirvesi'nde Kıbrıs Türk halkının yine yok sayıldığını gördük. Kıbrıs Rum tarafının zihniyeti, 2004'ten bu yana hiç değişmemiştir. Onların tek derdi, Kıbrıs Türklerinin haklarını çiğneyerek kurdukları sahte devlette Kıbrıs Türklerini azınlık hale getirmektir. Kıbrıs Türk'ü buna asla razı olmayacaktır. Türk milleti de Kıbrıs Türkü'nü, bu eşit egemenlik mücadelesinde hiçbir zamana yalnız bırakamayacaktır.Türkiye, KKTC'deki kardeşlerinin daima yanında olduğunu bu proje ile bir kez daha göstermiştir. Bölgesinin ve dünyanın yükselen yıldızı olan Türkiye hedeflerine ulaştıkça Kıbrıs Türklerinin maruz kaldıkları haksızlıkları da telafi edecektir. KKTC'yi siyasi ve ekonomik olarak küresel sistemin eşit ve onurlu bir üyesi haline getirene kadar mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız.Maraş'ın yeniden kullanıma açılmasının Kıbrıslı kardeşlerimiz için ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Kıbrıs Türklerinin adadaki 5 asırlık varlığını ortadan kaldırmaya yönelik saldırıların arttığı bir dönemde bu gelişmenin yaşanmış olması ayrıca anlamlıdır. Biliyoruz birçok yerleri rahatsız edecektir. Ama şunu da birilerinin bilmesi gerekir ki bugüne kadar hep Kıbrıs'taki Türkler sabretti, biz sabrettik. Bu sabrın karşılığını ne yazık ki alamadık.Maraş da bu çözümsüzlüğün bir parçası olarak kapalı kalmıştır. Kıbrıs'ın geleceğini hayaller yerine somut gerçekler üzerine inşa etme kararı aldık. Maraş'ın KKTC toprağı olduğu tartışmasız bir gerçektir. Mülkiyet haklarına saygı gösterilerek Maraş'ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz. Maraş, bölgenin gözde bir turizm merkezi haline dönüşmesi KKTC ekonomisini şaha kaldıracak bir fırsat. Ayrıca bölgede halen süren doğalgaz ve petrol arama faaliyetlerinden de her an müjdeli haberler alabiliriz.KKTC Su Temin Projesi kapsamında Türkiye'den KKTC'ye su taşıyan hattın deniz geçiş sisteminde 8 Ocak'ta meydana gelen arıza, yoğun çalışmalar sonucu giderildi. Çalışmalar 108 günde tamamlandı. Girne Geçitköy Barajı'nda düzenlenen törene Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kalyon Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu katıldı.KKTC'NİN Gazimağusa şehrine bağlı olan Maraş, 1974'te BMGK'nin aldığı karar uyarınca kapatılmıştı. Kıbrıs'taki arazilerin yüzde 30'u ve kapalı Maraş'ın tamamı, Osmanlı'dan miras kalan vakıf arazileri. 1974'ten beri kapalı olan Maraş bir dönem Akdeniz'in en eşsiz turizm merkeziydi. 3.5 kilometrelik altın rengi kumsala sahip. Bölgenin turizme açılması KKTC'yi güçlendirecek.