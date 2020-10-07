PKK ve MLKP‘nin terör kardeşliği

Tunceli-Ovacık kırsalında 2 Ekim Cuma günü gerçekleştirilen Yıldırım-4 Operasyonunda etkisiz hale getirilen İçişleri Bakanlığı'nın en çok aranan terörist listesinde "kırmızı" kategoride yer alan "Özgür" kod adlı Ali Kemal Yılmaz ile "turuncu" listede aranan "Asmin" kod adlı Gökçe Kurban 'ın Marksist Leninist Komünist Parti'nin (MLKP) silahlı kanadındaki teröristler olduğunun tespit edilmesi Terör örgütü PKK ve Suriye'deki uzantısı YPG ile işbirliği yaparak Türkiye ve Avrupa'da topladığı gençleri PKK'nın Kuzey Irak ve Suriye'deki kamplarına göndererek silahlı eğitim aldırıp PKK/YPG saflarına katan Terör örgütü MLKP,'nin ihanet buluşmasını yurt içinde de sürdürdüğünü gözler önüne serdi

ONLARDA PKK'NIN İNLERİNDE ÇIKMIŞTI

Tunceli Ovacık'ta 8 Eylül'de 'Yıldırım-4 Munzur Kutu' operasyonu kapsamında JÖH timleri İHA ve SİHA desteğiyle etkisiz hale getirilen 'Nubar' kod adlı Erol Volkan İldem ile 'Roza' kod adlı Fadime Çakıl 'da TKP/ML TİKKO terör örgütü mensupları olduğu belirlenmişti.

Teröristlerden 'Nubar' kod adlı Erol Volkan İldem'in TKP/ML TİKKO terör örgütünün sözde Dersim Eyaleti (Tunceli) sorumlusu olarak terörden arananlar listesinde 10 milyon liralık kırmızı kategoride yer aldığı 'Roza' kod adlı Fadime Çakıl'ında 500 bin lira ödülle gri kategoride yer aldığı tespit edilmişti.

Kars İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandoların , 29-30 Nisan tarihlerinde, Kağızman ilçesi kırsalında gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı terörist içinde bulunan ((Serkan Bulut) kod Serkan Güneş (28) adlı Marksist Leninist Komünist Partisi'nin (MLKP) silahlı kanadındaki PKK'lı grup içinden çıkması PKK ve MLK'nin ihanet buluşmasını yurt içinde sürdüğünü ortaya koymuştu.