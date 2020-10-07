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Son dakika: Tarihi kararın ardından KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan çarpıcı sözler: Farelerin şehrini hayata döndürüyoruz

Son dakika haberi: KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 'ın açılması ile ilgili karara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Tatar, Başkan Erdoğan'a teşekkür etti, "Bizler, farelere ev sahipliği yapan bir şehri hayata döndürüyoruz" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 7.10.2020 14:37 Son Güncelleme: 7.10.2020 14:44 ABONE OL
Son dakika: Tarihi kararın ardından KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan çarpıcı sözler: Farelerin şehrini hayata döndürüyoruz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, 'Hayalet Şehir' 'ın sahil bölümünün açılması yönünde aldıkları kararı, Kıbrıs Türk halkının yeni geleceğinin bir başlangıcı olarak niteledi. Başbakan Tatar, "Bizler, farelere ev sahipliği yapan bir şehri hayata döndürüyoruz" dedi.

Son dakika: Tarihi kararın ardından KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan çarpıcı sözler: Farelerin şehrini hayata döndürüyoruz

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 'ın sahil bölümünün açılması kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da verdiği destekle bu kararı aldıklarını belirterek, "Çok heyecanlıyım. Tarihi bir adım attık, 'Hayalet Şehir' insanlığın hizmetine sunuluyor" dedi.

Son dakika: Tarihi kararın ardından KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan çarpıcı sözler: Farelerin şehrini hayata döndürüyoruz

'ONURLU BİR ADIM, ACİZ DEĞİLİZ'

Alınan kararla tüm dünyaya aciz olmadıklarını gösterdiklerini ifade eden Başbakan Ersin Tatar, "Onurlu bir adım atıldı. Onurlu bir gelecek için kararlı şekilde yeni adımlar da atmaya devam edeceğiz" dedi.

Son dakika: Tarihi kararın ardından KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan çarpıcı sözler: Farelerin şehrini hayata döndürüyoruz

Başbakan Tatar, "Alınan kararı farklı yönlere çekmeye çalışan muhalefetin tavrını doğru bulmuyoruz. Bizler bu adımı devlet ve milletimiz için attık. 46 yıldır kapalı olan bir yeri insanlığa açıyoruz" diye konuştu.

Son dakika: Tarihi kararın ardından KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan çarpıcı sözler: Farelerin şehrini hayata döndürüyoruz

'FARELER ŞEHRİNİ HAYATA AÇIYORUZ'

'ın açılmasıyla birlikte bölgede yaşayan eski sakinlerin yerlerine döneceğine dikkat çeken Tatar, "Bizler kimsenin malını mülkünü gasbetmiyoruz. Bizler, farelere ev sahipliği yapan bir şehri hayata döndürüyoruz. Bölgede altyapı çalışmaları başladı. İlk önce hızlı şekilde altyapı çalışmaları tamamlanacak" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Tarihi kararın ardından KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan çarpıcı sözler: Farelerin şehrini hayata döndürüyoruz

'İTİLİP KALKILMA YOK ARTIK'

"Bir kere artık yeni bir gelecek başladı" diyen Tatar, Rum yönetimin Maraş kararına verdiği tepkiyi doğru bulmadığını söyledi. Tatar şöyle devam etti;

Son dakika: Tarihi kararın ardından KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan çarpıcı sözler: Farelerin şehrini hayata döndürüyoruz

"Nikos Anastasiadis yönetimi adada bir anlaşma konusunda önlerine gelen birçok fırsatı tepmiştir. Bizler de diyaloğa önem veriyoruz. Elbette diyalog kuracağız ama 46 yıl insanlığa yakışmayan bir şehri açmamız konusunda olumsuz tepki veremezler.

Son dakika: Tarihi kararın ardından KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan çarpıcı sözler: Farelerin şehrini hayata döndürüyoruz

Bundan sonra yapılacak diyaloglarda artık yeni alternatif seçenekler olacak. 50 yıldır görüşüp bir sonuç alınmayan federasyon tek seçenek değildir bizim için. Egemen, eşitlik çerçevesinde görüşeceğiz. Artık Rumlar tarafından itilip kalkılma geride kaldı.

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Son dakika: Tarihi kararın ardından KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan çarpıcı sözler: Farelerin şehrini hayata döndürüyoruz
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