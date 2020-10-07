Son dakika: Tarihi kararın ardından KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan çarpıcı sözler: Farelerin şehrini hayata döndürüyoruz

'ONURLU BİR ADIM, ACİZ DEĞİLİZ'

Alınan kararla tüm dünyaya aciz olmadıklarını gösterdiklerini ifade eden Başbakan Ersin Tatar, "Onurlu bir adım atıldı. Onurlu bir gelecek için kararlı şekilde yeni adımlar da atmaya devam edeceğiz" dedi.