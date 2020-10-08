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Başkanı Altun'dan "ABD ile ticari ilişkiler" açıklaması:

Başkanı , "ABD ile 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefimizi önemsiyor, bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 8.10.2020 23:57 ABONE OL
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan ABD ile ticari ilişkiler açıklaması:

Altun, sosyal medya hesabından ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabında yayımlanan infografik videolu mesajı paylaşarak şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgını karşısında yalnızca ABD'ye değil, Birleşik Krallık, İspanya ve İtalya gibi diğer NATO müttefiklerimizle birlikte dünyanın birçok ülkesine yardım elimizi uzattık. ABD ile 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefimizi önemsiyor, bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz."

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "ABD ile ticari ilişkiler" açıklaması:
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