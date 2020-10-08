'İçişleri Bakanlığı ve Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesini hayata geçirdi. Uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmasının yürütüleceği proje kapsamında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı'nda panel gerçekleştirildi. Bakan Soylu'nun projenin çıkış hikayesini anlattığı video ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı kolluk birimlerince rekorların kırıldığı 2019'da gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin video gösterildi. Soylu, yayınlanan videodaki konuşmasında, "Kıymetli anneler, her şey sizin elinizde. Çocuklarımızı korumak, onları bu zehirden uzak tutmak için bu mücadeleyi birlikte vermeliyiz. Bizler dışarıda onlara bu zehrin ulaşmasını engellemeye çalışırken sizlerin de içeride çocuklarınızın davranışlarını izlemenizi, bizimle iletişim halinde olmanızı ve bu mücadelede bize kılavuzluk etmenizi istiyoruz. Sizlerin feraseti ve evlatlarınıza olan sonsuz sevginizle bu mücadeleyi başaracağımıza inanıyoruz. Şimdi haydi, hep birlikte iş başına" ifadelerini kullandı. Soylu, "Onları (bağımlı annelerini) hissetmeden, görmeden sırça köşklerde bu mücadele başarılı olamaz. Meseleyi sadece uyuşturucu kullanan çocuk olarak görmek, yanılgıların en büyüğüdür" dedi. ANKARA