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Son dakika: ’nın elebaşıları eşekle yer değiştiriyor

Son dakika haberine göre; TSK'nın yaptığı başarılı operasyonlar sonrası terör örgütü iyice köşeye sıkıştı. İHA'lardan dolayı adım atacak yer bulamayan terör örgütü PKK elebaşları çareyi eşeklere binerek yer değiştirmekte buldu. Daha önceleri lüks araçlarla yer değiştiren PKK liderlerinin bu yeni taktiği örgütün içinde bulunduğu çaresizliğin bir göstergesi oalrak yorumlandıç

Hüseyin KAÇAN
Giriş Tarihi: 8.10.2020 ABONE OL
Son dakika: PKK’nın elebaşıları eşekle yer değiştiriyor
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin seçkin birliklerinden oluşan özel eğitimli komandoların katıldığı 'Pençe-Kaplan Harekâtı' başarıyla sürüyor. Bölgede stratejik noktalara konuşlanan güvenlik güçleri Kandil'e giden önemli yollardan biri olan Haftanin Vadisi ve Hakurk Bölgesi'nde 'alan hâkimiyetini' büyük oranda sağladı. Üs bölgeleri ve İHA'larla Kandil'in kuşatılması ile PKK'nın elebaşıları da köşeye sıkıştı. Murat Karayılan, Cemil Bayık, Mustafa Karasu, Duran Kalkan, Bese Hozat, Sabri Ok ve Bahoz Erdal gibi isimlerin daha önce lüks araçlarla yer değiştirirken artık geceleri eşeklerle yerel kaçakçıların arasına karışıp patika yollardan yer değiştirdikleri belirlendi. İzlenmemek için telefon, internet gibi sinyal üreten araçlardan uzak durdukları kaydedildi.

147 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamada, son 24 saatte 20, son 10 günde de toplam 147 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Öte yandan Diyarbakır Lice'de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin arananlar listesinde kırmızı kategoride olan "Doktor Amara" kod adlı Müzeyyen Aydınlı olduğu belirlendi.
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Son dakika: PKK’nın elebaşıları eşekle yer değiştiriyor
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