Son dakika: PKK’nın elebaşıları eşekle yer değiştiriyor

PKK ve MLKP‘nin terör kardeşliği

CHP’li İBB, PKK’ya sahne verdi

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin seçkin birliklerinden oluşan özel eğitimli komandoların katıldığı 'Pençe-Kaplan Harekâtı' başarıyla sürüyor. Bölgede stratejik noktalara konuşlanan güvenlik güçleri Kandil'e giden önemli yollardan biri olan Haftanin Vadisi ve Hakurk Bölgesi'nde 'alan hâkimiyetini' büyük oranda sağladı. Üs bölgeleri ve İHA'larla Kandil'in kuşatılması ile PKK'nın elebaşıları da köşeye sıkıştı. Murat Karayılan, Cemil Bayık, Mustafa Karasu, Duran Kalkan, Bese Hozat, Sabri Ok ve Bahoz Erdal gibi isimlerin daha önce lüks araçlarla yer değiştirirken artık geceleri eşeklerle yerel kaçakçıların arasına karışıp patika yollardan yer değiştirdikleri belirlendi. İzlenmemek için telefon, internet gibi sinyal üreten araçlardan uzak durdukları kaydedildi.Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamada, son 24 saatte 20, son 10 günde de toplam 147 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Öte yandan Diyarbakır Lice'de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin arananlar listesinde kırmızı kategoride olan "Doktor Amara" kod adlı Müzeyyen Aydınlı olduğu belirlendi.