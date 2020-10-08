SON DAKİKA HABERİ! 8 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 8 Ekim 2020 Perşembe Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

Dünya geneliyle beraber ülkemizde de etkilerini sürdüren corona virüsü ile ilgi son dakika haberleri yerli ve yabancı ajanslara düşmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Mart ayında ilk vakasının tespit edildiği koronavirüs salgınında günlük tablo ile vaka ve ölü sayıları Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından kişisel Twitter hesabı ve Bilim Kurulu Toplantısı günleri sonrasında canlı yayında günlük son durum tablosunu açıklamaya devam ediyor. Bakan Koca'nın 8 Ekim vaka ve ölü sayıları ile günlük son durum tablosu verilerini öğrenmek isteyenler 8 Ekim Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusu üzerinde yoğun araştırma yapmaya devam ediyor.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıklayacağı 8 Ekim 2020 Perşembe koronavirüs vaka ve ölü sayıları günlük son durum tablosu bilgileri ve tüm son dakika gelişmeleri burada olacak…
İşte Bakan Koca'nın günlük değerlendirmeleri
Bugün tespit edilen 1.581 hasta var. Ağır hasta sayısının düşüş eğilimi başladı. Ağır hasta sayısını düşürmek hastaların erken tedaviye başlaması ile mümkün. Sağlık çalışanlarımız insan üstü bir gayretle çalışıyor. Mücadelede onlara birlikte destek olalım.
Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Bugün tespit edilen 1.511 yeni hasta var. Tedbirlerle galip geleceğiz. Birlik ve beraberlik virüsle mücadelenin gücü. Bu güce destek verin.
Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1.603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız. Tedbirde birlik olmaya devam edersek bunu başarabiliriz. Birlikte tedbirlere uyarak gücümüze güç katın.
Bugün yapılan 104.402 test sonucunda 1.429 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 1.475. Rehavete kapılmamalı ve tedbiri elden bırakmamalıyız. Birlikte tedbirlere uyarak virüse fırsat vermemeliyiz. Birlik olursak kazanan biz oluruz.