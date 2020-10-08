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Son dakika: 'ta 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

, 'ta 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada: "Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında; Şırnak Silopi ilçesi bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve () Başkanlığınca müşterek yürütülen, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

DHA
Giriş Tarihi: 8.10.2020 23:51 Son Güncelleme: 8.10.2020 23:53 ABONE OL
Son dakika: Şırnak'ta 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada: "Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında; Şırnak Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca müşterek yürütülen, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: Şırnak'ta 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
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