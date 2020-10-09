258 kilo 500 gram eroin ele geçirildi! Operasyon sonrası Azerbaycan’a destek mesajı

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik Siverek ve Haliliye ilçesinde yapılan çalışmalarda bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 489 paket halinde 258 kilo 500 gram Eroin maddesi ve 2 Bin 315 adet Ectasy Hap ele geçirildi.





Olayla ilgili 3 şahıs "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. İl emniyet müdürlüğü ekipleri operasyon sonrası ele geçirilen uyuşturucu maddelerin sergisinden Azerbaycan'a gönderme yaparak 'İki devlet tek millet Karabağ' ile desteklerini bildirdiler.