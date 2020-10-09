Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Cahit Turhan: Kovid-19 testim pozitif çıktı

: Kovid-19 testim pozitif çıktı

Giriş Tarihi: 9.10.2020 ABONE OL
Cahit Turhan: Kovid-19 testim pozitif çıktı
Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu, Turhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vücut kırgınlığımız nedeniyle yaptırdığımız Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır. Durumumuz iyi elhamdulillah. Dua eder, dua bekleriz" ifadelerini kullandı.

ALBAYRAK'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs testi pozitif çıkan eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanımız Mehmet Cahit Turhan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendim. Kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Rabbim tüm hastalara acil şifalar versin" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Cahit Turhan: Kovid-19 testim pozitif çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA