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Son dakika: ’taki 5 işçinin katili PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika bilgisine göre ’ta 5 işçinin şehit edildiği saldırıların faillerinden, PKK’lı terörist Ahmet Çağdavul, Jandarma ve ’in müşterek operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Giriş Tarihi: 9.10.2020 12:53 Son Güncelleme: 9.10.2020 12:58 ABONE OL
Son dakika: Şırnak’taki 5 işçinin katili PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında; Şırnak Silopi ilçesi Cudi Dağı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca dün müşterek gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, sözde Botan Eyaleti Cudi Cephesi Derebaşı-Kösreli Takım sorumlusu olarak faaliyet yürüten Baran Kıçi kod adlı Ahmet Çağdavul olduğu tespit edildi.

Teröristin; - 28 Mayıs 2020 tarihinde Silopi ilçesi Şuri Tepe bölgesinde güvenlik kulesi inşaatında çalışan 1 işçinin şehit edimesi,
- 17 Haziran 2020 tarihinde Silopi ilçesi Celasör Tepe bölgesinde yol inşaatında çalışan 4 işçinin EYP saldırısı sonucu şehit edilmesi eylemlerinin failleri arasında olduğu belirlendi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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Son dakika: Şırnak’taki 5 işçinin katili PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
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