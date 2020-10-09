Tunceli’de ay çekirdeğinde hasat zamanı

Tuncelili Girişimci Bülent Açıkgöz, Mazgirt İlçesi'ne bağlı Akpazar Ovası'nda 500 dekarlık alanda ay çekirdeği ekimi geçekleştirdi. Oldukça verimli olan topraklarda ekilen ay çekirdeğinin hasadı başlarken hasatta 50'nin üzerinde kişi istihdam ediliyor. Hasat kapsamında öncelikle kafa kısmı kesilen ay çekirdeklerinin taneli bölümü makinelerden geçirilerek ayıklanıyor. Daha sonra güneşte kurumaya bırakılan çekirdekler, makineler yardımıyla yeniden ayıklandıktan sonra paketlenerek çerezlik olarak iç piyasaya sürülecek. Bu yıl bin beş yüz dekarlık alanda ay çekirdeği ve kabak çekirdeği üretimi gerçekleştirdiklerini söyleyen Girişimci Bülent Açıkgöz, "Şu an üretimin son aşaması olan hasattayız. Yaklaşık 50 kişilik işçiyle kesilen ürünler makine yardımıyla ayrılıyor. Burada kurutulduktan sonra ürünler paketlenip kendi firmam aracılığıyla satışa sunulacak" dedi.







Üretimin her safhasında istihdam sağladıklarına vurgu yapan Açıkgöz, "Yaklaşık 50 kişi hasatta çalıştı. 40-50 kişi çapada, sulamada çalıştı. Üretim güzel bir şey. Her safhasında istihdam var. Biz ticaretle uğraşıyoruz ama tarımla da uğraşmayı seviyoruz. İstihdam yapmayı seviyoruz. Bu yıl 60-70 kişiyi üç ay boyunca istihdam ettim" diye konuştu.





Üretilen ürünlerin yüzlerini güldürdüğünü söyleyen Açıkgöz, "Hem verim olarak hem kalite olarak çok kaliteli bir ürün elde ettik. Bunda toprakların temiz ve pırıl pırıl olmasının payı büyük. Ürünümüz hem görüntü hem de doluluk olarak çok lezzetli. Çok yakında Ayça Kuruyemiş olarak sofralara ulaşacak" ifadelerini kullandı. Hasatta çalışan işçilerin çavuşluğunu yapan Serdal Mavidemir de yarattığı istihdam nedeniyle işverene teşekkür ederek, "Burada ekmek paramızı kazanıyoruz. Ailecek burada çalışıyoruz. Şu anda patosa vuruyoruz. Yaz da olsa kış da olsa Allah razı olsun patronlarımızdan bize her türlü imkanı sağlıyorlar. Biz de evimize ekmek parası götürüyoruz" dedi.