CHP'li belediyeden büyük saygısızlık! Milli şehitin anıtının yerine bakın ne koydular...

YERİNE KOYDUKLARINIZ CASPER'İN AMCALARINA BENZİYOR

Erdem, sosyal medyadan yaptığı duyuruda ise heykelin koruma maksadıyla kaldırıldığını ve bakımda olduğunu öne sürdü. Ancak, hizmete açılan parka ne anlama geldiği belli olmayan yeni heykeller konulurken, milli şehidin heykeli yerine konmadı.

Başkan Erdem'in sosyal medyada "Işıl ışıl her yer. Tüm hemşerilerimizi parkımıza bekliyoruz" açıklamasına vatandaşlar, "Sanatla ilgilenen birisi olarak bir anlam veremedim. O meydana Atatürk, Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Yılmaz Güney, hatta deli Hasan gibi kişilerin büstleri yakışırdı. Hayalet Casper'in amcaları gibi bunlar.", "Başkan, ucubeleri parka yerleştireceğine Atatürk'ün talimatıyla 'Milli Şehit' ilan edilen Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey'in anıtını acili olarak yerine koysun" diyerek tepkilerini dile getirdi.