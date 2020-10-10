Köpeği darp ettiğini kabul etti! Bir anlık kızgınlıkla yapmış

Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Beyoğlu Şehit Muhtar Çam Dalı Sokak'ta bir köpeğe şiddet uygulandığı yönünde ihbar aldı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından köpeğe şiddet uygulayan şahısın kimliğini tespit etti.

Beyoğlu'nda bir köpeğe şiddet uygulayan İranlı şahıs kamerada! | Video

Emlakçılık yaptığı anlaşılan İran uyruklu Seyed M. (35) isimli şüpheli kısa sürede yakalandı. Seyed M.'ye köpeğe şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler izletilince köpeğin arkadaşına ait olduğu bir anlık kızgınlıkla yaptığını söyleyerek suçunu kabul etti. Köpeğin sahibinin şikayetçi olmaması sebebiyle şahsa 5199 Sayılı Hayvanlar Koruma Kanunu 14-A maddesi gereğince 947 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, şüphelinin köpeği yumruklayıp şiddet uyguladığı anlar görüldü.