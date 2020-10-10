Şehit işçilerin kanı yerde kalmadı

Şırnak'ta yol yapım işinde çalışan 5 işçiyi şehit eden PKK'lı terörist Ahmet Çağdavul, Cudi'de Jandarma ve MİT'in ortak operasyonu ile öldürüldü. Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesinde, yol yapım işinde çalışan işçilerin içinde bulunduğu araca yönelik Celasör Tepe bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından geçtiğimiz haziran ayında bombalı saldırı yapıldı. El yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen saldırıda, araçta bulunan işçiler Emin Eroğlu, Haci Atilla, Nesim Beştaş ve Osman Tuncay şehit düştü. Mayıs ayında ise, Silopi ilçesi Şuri Tepe bölgesinde güvenlik kulesi inşaatında çalışan Yasin Sağır isimli işçi bombalı saldırıda şehit oldu. İşçilerin şehit edilmesi sırasında kullanılan patlayıcıda yapılan inceleme sonucu, sözde "Botan Eyaleti Cudi Cephesi Derebaşı-Kösreli Takım" sorumlusu olarak faaliyet yürüten "Baran Kıçi" kod adlı PKK'lı terörist Ahmet Çağdavul'un parmak izine rastlandı. Bombalı bizzat hazırlayıp köy yoluna döşediği belirlenen PKK'lı terörist Çağdavul'un etkisiz hale getirilmesi amacıyla MİT jandarma ile birlikte çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu, MİT, bombalı saldırı hazırlığı yapan 2 teröristin Cudi'de gizlendiğini belirledi. Jandarma timleri tarafından "Yıldırım-1 Operasyonu" kapsamında, Cudi Dağı kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi. PKK'lı teröristlerden birinin 5 işçiyi şehit eden terörist Ahmet Çağdavul olduğu Ahmet Çağdavul belirlendi.