‘Tehlikeli ırk’ köpeği için 19 bin 126 lira ceza kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Sarıyer İlçesi'nde 'Tehlikeli Irk' köpek beslenmesi ve 'Hayvanlara Eziyet' edilmesi İhbarı üzerine harekete geçti.

İKİ YASAKLI IRK KÖPEK TESPİTİ YAPILDI

Bu konuyla ilgili ikametgâha giden Emniyet mensupları, V.Ö.'nün evinin bahçesinde "Yasaklı ırk" denilen iki köpeği bulundurduğunu tespit etti. Şüpheli V.Ö.'nün sorgusunda köpeklerin kendisine ait olduğunu belirtti.





TOPLAM 19 BİN 563 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Bununla birlikte köpeklerin herhangi bir belgesinin bulunmadığını ifade eden V.Ö'ye "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 14-L fiiline aykırı davrandığından (Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak; takas etmek, sergilemek ve hediye etmek) ayrıca aynı kanuna istinaden 28/K bendi uyarınca hayvan başına 9 bin 563 lira para cezası kesildi. İki köpek için toplamda 19 bin 126 lira idari para cezası uygulandı.