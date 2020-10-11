Bakan Soylu Mardin’de düzenlenen Kürtçe mevlide katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi program ve ziyaret gerçekleştirmek üzere geldiği Mardin'de Kürtçe mevlit dinledi.

Havayoluyla Mardin'e gelen Bakan Soylu'yu havalimanında Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya ile il protokol üyeleri karşıladı.

Karşılamaya gelenlere teşekkür eden Bakan Soylu, ziyaretlerine Sakarya ilimizde yaşanan elim hadisenin ardından Mardin'e dönen fındık işçilerinin ikamet ettiği Mazıdağı ilçesine bağlı Yücabağ köyünden başladı.

Bakan Soylu, ziyaret ettiği Yücabağ köyünde muhtar Mehmet Demir ve vatandaşlarla buluşarak sohbet edip sorun ve taleplerini dinledi. Sakarya'da fındık işçiliği yaparken işverenleriyle sorun yaşayan daha sonra memleketleri Mardin'e dönen Demir ailesini ziyaret eden Bakan Soylu, işçilerden sorumlu Kasım Demir'i dinledikten sonra ailenin diğer fertleriyle de bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI'NDAN 'GÖNÜLLERİNİ AL' TALİMATI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve muhabbetlerini ileten Soylu, Cumhurbaşkanı'nın kendisine talimat verdiğini belirtti. Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sakarya'da yaşanan olayla ilgili kendisine "Gönülleri kırılmışsa, gönüllerini al" dediğini belirtti.

Bakan Soylu, "Burası İstanbul'a da yakın Ankara'ya da yakın. Kanun var, nizam var. Burada bizleri temsil eden sayın Valimiz var, Kaymakam Bey var, burada Milletvekillerimiz var, arkadaşlarımız var. Oluşabilecek her türlü durumda sizlerin yanında olacaklardır. Memlekette huzur var, çocuklar rahatlıkla okullarına gidebiliyorlar." dedi.

"BİZLER SİZİN YANINIZDAYIZ"

Birlik beraberliğin önemini vurgulayan Soylu, "Birliğimize kastı olanlar olabilir, huzurumuzu bozmaya çalışanlar olabilir. Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya çalışıyorlar. Bunların karşısında hepimiz dik duracağız, her zaman güçlü olacağız. Herkes işini yapacak. Kimisi tarlasına gidecek, kimisi işini yapacak, kimisi sizin gibi mevsimlik işine gidecek. Bizler sizin yanınızdayız." dedi.

Hayatının büyük bir bölümünü bölgede geçirdiğine dikkat çeken Bakan Soylu, "Huzurun temini, buraların kalkınması ve gelişmesi, daha iyi bir noktaya gelmesi, çocuklarımızın okuması için. Huzur içerisinde yüzyıllardır süren beraberliğimizi devam ettirirsek bize top değse bir şey olmaz. Eksik olur mu olur, aksak olur mu olur, yanlış davranış olur mu olur. Yanlış davranışın karşılığı olan durumlar var. Birincisi millet 'Ayıp etmişsin' der, ikincisi hukuk; hepimiz birbirimize Allah'ın emanetiyiz. Birbirimize yanlışlık yaparsak bir de öbür dünya var bu da üçüncüsü." İfadelerini kullandı.

"O İNSANLAR ADINA ÖZÜR DİLİYORUM"

Soylu açıklamasını şöyle sürdürdü: "Memleketlerinden dolayı, cinsinden dolayı, cibilliyetinden dolayı ya da erkek, kadın olarak ayırmak doğru olmaz. Eğer insanlara yanlış davranırsak, insanları ayırt edersek öbür dünyada bunun hesabını veririz. Onun için ben size söylenen sözlerden dolayı hem üzüntümü ifade ediyorum. Hem de o insanlar adına sizlerden özür diliyorum. Doğru davranışlar değil. Bunu kabul etmeyiz. Onun için hep beraberiz. Başkalarına fırsat vermeden İnşallah çocuklarımızı hayırlı bir şekilde yetiştiririz. Allah hepinizden razı olsun. Üzerimize ne düşüyorsa da yapacağız Allah'ın izniyle."

"DEVLETİMİZİ YANIMIZDA HİSSETTİK"

Bakan Soylu'nun açıklamalarının ardından konuşan Kasım Demir ise yanlış bir davranışın herkese mal etmenin doğru olmayacağını dile getirdi.

Demir, "Olayın yaşandığı ilk günden bu yana Sayın Valimiz, Milletvekillerimiz ve Kaymakam bey bizlerin yanında oldu. Devletimizin bütün desteğini eksiksiz bir şekilde gördük. Allah birliğimizi bozmasın. Maalesef böyle hadiseler yaşanabiliyor. Yanlış bir davranış yapıldı diye bunu herkese mal etmek doğru olmaz. Biz bu süreçte …