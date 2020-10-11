Eski tuğgeneral ankesörcü çıktı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kripto yapılanmasını deşifre etmek amacıyla yürütülen ankesörlü telefon soruşturması sürüyor. Son olarak 15 Temmuz darbe girişiminde albay olan, sonrasında ise tuğgeneralliğe terfi eden Oğuz Bozkurt'un ankesörlü telefon vasıtasıyla mahrem imamlarla irtibatı olduğu ortaya çıktı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında bile mahrem imamlarla irtibatını sürdürdüğü tespit edilen Bozkurt, İzmir İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından Ankara'da gözaltına alındı. İddiaya göre; askerlerden sorumlu sivil mahrem imamlar, Bozkurt'la ankesörlü telefonla temas kuruyordu. 2017'de kendi isteğiyle emekli olan Bozkurt'un rütbesi örgüt iltisakı nedeniyle emekli olmasından 5 ay sonra geri alınmıştı. Hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 15 Temmuz soruşturmasında da örgütün mahrem imamlarıyla irtibatının bulunması nedeniyle 2018'de tutuklanmış ve 6 ay sonra tahliye olmuştu.