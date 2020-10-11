Kimliğini otobüste unuttu, polislerden yardım istedi

Adana'da İsmail Kulak Anadolu Lisesi'nde özel güvenlik sınavına girecek olan Ahmet İpek, sınava giderken otobüste kimliğini unuttu. Kimliğinin üstünde olmadığını fark eden İpek, çareyi polislerden yardım istemekte buldu.

Uygulama noktasında görev yapan polislerin yanına giden İpek durumu anlatarak yardımcı olmalarını rica etti. İpek'in ricasını kırmayan polisler 'Şahin Ekipler'i harekete geçirdi. Motosikletli olarak görev yapan Şahin Ekipler, Ali İpek'in olduğu yerden gelip alarak indiği otobüse götürdü. Otobüsten kimliğini alan genç, sınavına da yine Şahin ekipler sayesinde yetişti.

Ekiplere teşekkür eden İpek, daha sonra sınava girdi.