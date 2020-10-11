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TBMM Başkanı Şentop’tan Okçular Vakfı’na ziyaret

Giriş Tarihi: 11.10.2020 ABONE OL
TBMM Başkanı Şentop’tan Okçular Vakfı’na ziyaret
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Okçular Vakfı'nı ziyaret edip, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.TBMM Başkanı Şentop, Okçular Vakfı'nda geleneksel Osmanlı yayıyla puta atışı, ibriş okuyla da menzil atışı gerçekleştirdi. Başkan Şentop ziyaret sırasında ayrıca yerleşkedeki Tirendazlar Tekkesi, müze ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın namazgahını da ziyaret etti. Vakıfta çalışanlarla da bir süre sohbet eden Mustafa Şentop, "Kurulduğu günden bu yana kültürümüzün çok önemli bir değeri olan geleneksel Türk okçuluğunun gelişmesine ciddi katkılar sağlayan vakfın tüm çalışanlarını tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi. Başkan Şentop'a ziyareti sırasında Okçular Vakfı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da eşlik etti.
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TBMM Başkanı Şentop’tan Okçular Vakfı’na ziyaret
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