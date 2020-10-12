Jandarma Zehir satıcılarına geçit vermedi

Kahramanmaraş il jandarma alay Komutanı albay Numan Öksüz kaçakçılık veorganize Şubesi narkotik ekiplerine son günlerde pazarcık ilçesinde uyuşturucu kullanımı ve satımı ile ilgili ihbarların geldiğini belirterek olayların aydınlatılmasını istedi.Bu talimat üzerine harekete geçen Kahramanmaraş il jandarma Komutanlığı kaçakçılık ve organize suçlar Şubesi narkotik timleri ekipleri pazarcık ilçe ve kırsalında yaptıkları çalışmada uyuşturucu ticaret ve kullanımını gerçekleştiren 8 Sekiz kişiyi yakalayarak adalete teslim etti.