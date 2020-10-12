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Jandarma Zehir satıcılarına geçit vermedi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Pazarcık ilçesinde icra edilen operasyon neticesinde, ortaya çıkartılan (7) ayrı olayda; (55) gram bonzai, (10) gram eroin, (48) gram metamfetamin maddesi ile (14) adet sentetik ecza (hap) ele geçirildi.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 12.10.2020 16:41 Son Güncelleme: 12.10.2020 16:43 ABONE OL
Jandarma Zehir satıcılarına geçit vermedi
Kahramanmaraş il jandarma alay Komutanı albay Numan Öksüz kaçakçılık veorganize Şubesi narkotik ekiplerine son günlerde pazarcık ilçesinde uyuşturucu kullanımı ve satımı ile ilgili ihbarların geldiğini belirterek olayların aydınlatılmasını istedi.

ADALETE TESLİM EDİLDİ

Bu talimat üzerine harekete geçen Kahramanmaraş il jandarma Komutanlığı kaçakçılık ve organize suçlar Şubesi narkotik timleri ekipleri pazarcık ilçe ve kırsalında yaptıkları çalışmada uyuşturucu ticaret ve kullanımını gerçekleştiren 8 Sekiz kişiyi yakalayarak adalete teslim etti.
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Jandarma Zehir satıcılarına geçit vermedi
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