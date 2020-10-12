Muhittin Böcek kimdir? Muhittin Böcek kaç yaşında, nereli, sağlık durumu nasıl?

Corona virüs teşhisi konularak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e ilişkin Muhittin Böcek kimdir, kaç yaşında, nereli, sağlık durumu nasıl? sorularıyla yoğun şekilde araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Peki, Muhittin Böcek kimdir, kaç yaşında, nereli, sağlık durumu nasıl? İşte tüm ayrıntılar...

MUHİTTİN BÖCEK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, SAĞLIK DURUMU NASIL?

1962 yılında Antalya'nın Konyaaltı İlçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamladı. Yükseköğrenimini Halkla İlişkiler ardından İktisat Fakültelerinde tamamladı. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında Yüksek Lisans yaptı.

Yaşamı boyunca zirai üretim ve turizm gibi birçok sektörde faaliyet göstermiştir. Gençlik yıllarından itibaren aktif siyasetin içinde yer almış, 1994-1999 yılları arasında Anavatan Partisi Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürütmüştür.

18 Nisan 1999 tarihinde Anavatan Partisi'nden aday olduğu seçimlerde % 27'lik oy oranı ile seçilmiştir. 28 Mart 2004 Yerel Seçimlerine bu kez Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olmuş, ikinci döneminde % 50'nin üzerinde oy oranıyla tekrar seçilmiştir. Mart 2009 yerel seçimini bir kez kez daha kazanmıştır. 30 Mart 2014 yerel seçiminde ise %60'lık oy oranıyla yeniden belediye başkanı seçilmiştir.

Siyaset hayatı süresince 4 dönem Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Aynı zamanda Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) Başkanlığı, Konyaaltı Turizm ve Eğitim Geliştirme Vakfı (KONTEV) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Konyaaltı Kent Konseyi Başkanlığı görevlerine de devam etmektedir.

MUHİTTİN BÖCEK SON SAĞLIK DURUMU

Hastane yetkilileri, Başkan Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin devam ettiğini, sağlık durumunda kötüye giden bir durumun bulunmadığını belirtti.

Cihaza bağlı olan Böcek'in, "Uyandırıldığı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığı ve şu an için uyandırılmasının söz konusu olmadığı vurgulandı.

Böcek'in sağlık durumunun geçen haftaya göre çok daha iyi olduğu, farklı olarak sadece ECMO cihazından ayrıldı kaydedildi.

36 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDA

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Hastanede takibi yapılan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.