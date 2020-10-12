Son dakika: 39 Maddelik çevre ajansı teklifi TBMM'ye sunuldu

SİSTEMİ KURMAYANLARA 60 BİN TL'YE KADAR CEZA

"Teklifle bazı ürünlerde geri dönüşüm planlıyoruz. Sıfır atık sistemi kurmayanlara para cezası gelecek. Böylece milletçe gerçekleştirilecek bir proje olan sıfır atık yönetim sistemini kurmayanlar bunun idari para cezasını alacak. Örneğin Benzin, naftalin depolanması gibi konularda kurallara uymayanlar 60 bin TL'ye kadar cezalandırılacak.

SON DAKİKA: 6 MİLYAR EURO KAZANDIRACAK TEKLİF TBMM'DE

"Meclis Başkanlığına 39 maddelik yasa teklifimizi sunduk. Düzenlemenin getireceği neticelerler ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlanacaktır. 12 bin istihdam ve ülke ekonomisine 6 milyar euro gibi bir katkı sunacak bir düzenleme söz konusu. 2021'in başında geri dönüşüm kapsamında ekonomiye kazandırılacak materyaller vs. olacak.