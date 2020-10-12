Son dakika: 39 Maddelik çevre ajansı teklifi TBMM'ye sunuldu

AK Parti'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı ve hem yaşam standardını hem şehirlerimizi hem de ekonomimizi etkileyecek Çevre Ajansı kurulmasına ve takibine ilişkin düzenlemede sona gelindi. AK Parti'nin hazırladığı teklif 39 maddeden oluşuyor ve özellikle sıfır atık ve geri dönüşümle ilgili dünya standartlarının üzerinde köklü değişiklikler düzenleme ile hayata geçirilecek. AK Partili Mehmet Muş Çevre Ajansı düzenlemesine ilişkin 39 maddelik teklifin TBMM'ye sunulduğunu duyurdu. Edinilen son dakika bilgisine göre ülke ekonomisine 6 milyar euroluk bir katkısı olacak düzenlemeyi Muş şöyle anlattı:
SİSTEMİ KURMAYANLARA 60 BİN TL'YE KADAR CEZA
"Teklifle bazı ürünlerde geri dönüşüm planlıyoruz. Sıfır atık sistemi kurmayanlara para cezası gelecek. Böylece milletçe gerçekleştirilecek bir proje olan sıfır atık yönetim sistemini kurmayanlar bunun idari para cezasını alacak. Örneğin Benzin, naftalin depolanması gibi konularda kurallara uymayanlar 60 bin TL'ye kadar cezalandırılacak.
SON DAKİKA: 6 MİLYAR EURO KAZANDIRACAK TEKLİF TBMM'DE
"Meclis Başkanlığına 39 maddelik yasa teklifimizi sunduk. Düzenlemenin getireceği neticelerler ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlanacaktır. 12 bin istihdam ve ülke ekonomisine 6 milyar euro gibi bir katkı sunacak bir düzenleme söz konusu. 2021'in başında geri dönüşüm kapsamında ekonomiye kazandırılacak materyaller vs. olacak.
UMUMA AÇIK YERLERDE ÇEVRE KİRLETMENİN CEZASI OLACAK
Umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere para cezası getiriyoruz.
EMİNE ERDOĞAN YAKINDAN İLGİLENMİŞTİ
Türkiye'de sıfır atık projesinin hafızalara kazınması, bir yaşam biçimine dönüşmesi ve kamuoyu oluşması için Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan seferber olmuş bu konunun gelecek yılların en önemli konusu olduğu konusunda birçok çalışma yapmışlardı. Teklifin tamamlanması ile artık Türkiye'de hem temizlik hem de ekonomik anlamda önemli ve köklü bir değişim sürecine girilecek.