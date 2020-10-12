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Son dakika: ile arasında anlaşma imzalanacak

, yarın Ankara'da ile Teknik İşbirliği Anlaşması'nın imzalanacağını bildirdi.

Giriş Tarihi: 12.10.2020 18:20 ABONE OL
Son dakika: Türkiye ile Japonya arasında anlaşma imzalanacak
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kadim dostluk bağlarına sahip olduğumuz Japonyayla ilişkilerimiz 2013 yılında kurulan stratejik ortaklık temelinde hızla gelişmektedir. Japonya hâlihazırda ülkemizin Doğu Asyadaki en büyük ticaret ortaklarından birisidir. Ekonomik ilişkilerimizin önemli bir boyutunu ikili teknik işbirliği oluşturmakta olup, 1959 yılından bu yana ülkemizde faaliyet gösteren Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) bu alandaki çalışmalara önemli katkılarda bulunmaktadır. Sözkonusu anlaşmanın JICAnın ülkemizdeki teknik işbirliği faaliyet ve projelerine ivme kazandırması beklenmektedir" denildi.
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Son dakika: Türkiye ile Japonya arasında anlaşma imzalanacak
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