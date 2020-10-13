Akar: Ermenistan hesabını verecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarına tepki gösteren Akar, "Ermenistan her zaman son derece saldırgan. İnsanlık suçu, savaş suçu işliyor ve bunu alışkanlık haline getirmiş bulunuyor. Bunların hesabını, hem tarih önünde hem de uluslararası hukuk önünde verecekler" dedi. SABAH yazarı ve MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da "Türk devletinin en küçük ferdinden Cumhurbaşkanımıza kadar canımız, kardeşimiz, her şeyimiz Azerbaycan'ın yanındayız. Bu şuurla gelecekte büyük işlere imza atacak subayları yetiştirme arzusundayız" diye konuştu. ANKARA