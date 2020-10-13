Son dakika: Batman’da kaçakçılara darbe! 77 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Batman İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü unsurları tarafından kaçakçılık ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde flaş bir gelişme yaşandığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, piyasa bedeli 310 bin TL olan 77 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Yapılan istihbarı çalışma sonucunda harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü unsurları, yurt dışından ülkeye kaçak yollardan getirilen cep telefonlarının Batman İli Merkez İlçe sınırları içerisinde bulunan bir işyerinde satmak amacıyla bekletildiği bilgisini aldı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

İş yerinde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 310 bin TL değerinde olan 77 adet 8 farklı model kaçak cep telefonu ele geçirildi. 1 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.