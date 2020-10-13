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Halk ’nın çağrısına itibar etmedi

Yıllardır örgütün yaptığı zulüm ve baskının yanında çocukları kaçırılıp aile birlikleri bozulan doğu ve Güneydoğu Halkı Terör örğütü ’nın şehir yapılanması olan () nın meydanlara inme çağrısına itibar etmedi.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 13.10.2020 11:20 Son Güncelleme: 13.10.2020 11:30 ABONE OL
Halk PKK’nın çağrısına itibar etmedi

İmralı'da ömür boyu hapse mahkum edilen terörist başı Abdullah Öcalan'ın Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) in operasyon timince Kenya'da yakalanıp Türkiye getirilişinin 23 'ncü yılı için PKK'nın şehir yapılanması KCK " Öcalan'a Küresel Özgürlük Gününde meydanları doldurmaya, İmralı'nın kapılarını kırmaya çağırıyoruz" diye çağrı yaptı.

MEHMETÇİK İNLERİNE GİRDİ HALK NEFES ALDI
Türk silahlı kuvvetlerinin son yıllarda içindeki FETÖ'cü temizlemesiyle büyük bir ivme kazandığı terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda kırsaldaki teröristlerin temizlenmesiyle Doğu ve Güneydoğudaki Halk rahat nefes almaya başladı. Örğütün (Girilmez ve ulaşılmaz) dedikleri inlerinde Mehmetçik büyük darbe vururken devlet sosyal-Kültürel- Yerel hizmetler ve turizm alanında büyük yatırımlar yaptığı Doğu ve güneydoğu halkı KCK nın çağrısına itibar etmedi.

HDP'NiN TEHDİT VE ZORLAMASI BİLE FAYDA ETMEDİ
SABAH'ın istihbarat kaynaklarından aldığı bilgiye göre HDP'nin yerel temsilcilerinin tehdit ve zorlamalarına karşı halk kepenklerini kapamadı. KCK'nın ( Meydanlarda toplanım) çağrısına itibar etmedi.

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Halk PKK’nın çağrısına itibar etmedi
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