Halk PKK’nın çağrısına itibar etmedi

İmralı'da ömür boyu hapse mahkum edilen terörist başı Abdullah Öcalan'ın Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) in operasyon timince Kenya'da yakalanıp Türkiye getirilişinin 23 'ncü yılı için PKK'nın şehir yapılanması KCK " Öcalan'a Küresel Özgürlük Gününde meydanları doldurmaya, İmralı'nın kapılarını kırmaya çağırıyoruz" diye çağrı yaptı.

MEHMETÇİK İNLERİNE GİRDİ HALK NEFES ALDI

Türk silahlı kuvvetlerinin son yıllarda içindeki FETÖ'cü temizlemesiyle büyük bir ivme kazandığı terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda kırsaldaki teröristlerin temizlenmesiyle Doğu ve Güneydoğudaki Halk rahat nefes almaya başladı. Örğütün (Girilmez ve ulaşılmaz) dedikleri inlerinde Mehmetçik büyük darbe vururken devlet sosyal-Kültürel- Yerel hizmetler ve turizm alanında büyük yatırımlar yaptığı Doğu ve güneydoğu halkı KCK nın çağrısına itibar etmedi.

HDP'NiN TEHDİT VE ZORLAMASI BİLE FAYDA ETMEDİ

SABAH'ın istihbarat kaynaklarından aldığı bilgiye göre HDP'nin yerel temsilcilerinin tehdit ve zorlamalarına karşı halk kepenklerini kapamadı. KCK'nın ( Meydanlarda toplanım) çağrısına itibar etmedi.