Hüseyin’e bu acıyı yaşatan katillere lanet olsun

katliamında ölen Anar Aliyev ve eşi Nurçin Aliyeva için dün Şemkir kentide düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Azerbaycanlılar bayraklarla 'Karabağ bizimdir' sloganları atarak Ermenistan terörünü kınarken, çiftin 8 yaşındaki oğulları Hüseyin'in ağlaması ve Anar Aliyev'in bir yakınının ağıtlar yakması yürekleri dağladı. DIŞ HABERLERGENCE halkı, saldırıda hayatını kaybeden ve yaralanan çocuklar için, füzenin düştüğü yere enkaz altından çıkarılan çocuk oyuncakları ve karanfiller bırakarak katliamı lanetledi. Saldırı sırasında yaralanan 3 yaşındaki Meryem de yüzünde sargılar, elinde karanfille oradaydı. 1992'deki Hocalı Katliamı Azerbaycan halkı tarafından 'Karanfilin ağladığı gece' olarak anılıyor.28 yıldır hasretle doğduğu topraklara dönmeyi bekleyenlerden Karabağ göçmenlerinden biri de Berde kentine yapılan saldırı da evi hasar gördüğü için Terter'deki oğlunun yanına sığınan 70 yaşındaki Ali Memedov. Memedov'un annesi ve kardeşi 1992'de kendisi dışarıdayken evlerini basan Ermeni askerleri tarafından öldürülmüş. Babası da annesinin katledildiği haberini aldıktan sonra acıya dayanamayarak 4 gün sonra hayatını kaybetmiş. "Annem ile kardeşimin cansız bedenleri 40 gün o evde kaldı. Almaya bile gidemedik" diyen Memedov 28 yıl sonra Berde'deki evinde yeni bir saldırıyı yaşadığında geçmiş acılarının tazelendiğini söyledi. Memedov kendisini hayatta tutan tek şeyin ise öz topraklarına yeniden dönme umudu olduğunu söylüyor.Terter'de yaşayan Karabağ doğumlu Dilara Abbasov da saldırılarda hasar gören evinde "Biz savaş isteyen insanlar değiliz. Ancak ateşkes bir şey ifade etmiyor. Geçmiş tecrübelerimiz var. Topraklarımız geri alınmalı" diyor. AA