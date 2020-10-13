Kocaeli'de PKK'ya operasyon: 4 gözaltı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nca PKK terör örgütüne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Körfez İlçesinde gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Körfez İlçesinde 22 Eylül günü operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt üyesi oldukları ve sosyal medyada örgüt propagandası yaptıkları ileri sürülen 4 kişi gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan ve Kocaeli Adliyesine sevk edilen kişilerden 3'ü adli kontrol ile serbest kaldı. 1 kişi ise tutuklandı. Operasyonun devamında ise bugün sabah saatlerinde tekrar Körfez İlçe'de bir operasyon düzenlendi ve 4 kişi daha aynı iddialar ile gözaltına alınarak Jandarma Komutanlığına götürüldü.