75 yıl sonra Kariye’de ilk namaz

Resmi Gazete'de 21 Ağustos'ta yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Kariye Camii'nin statüsü değiştirildi. Kariye Camii'nin müze ve müze deposu olarak kullanılmasına yönelik 1945 yılına ait Bakanlar Kurulu kararının Danıştay 19'uncu Dairesi kararı ile iptal edilmesi üzerine Kariye Camii'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verildi.Bu kararın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı, tarihi yapıda ibadet edilebilmesi için hazırlıklara başladı. Yaklaşık 2 aylık süren hazırlık çalışmasının ardından Kariye Camii, 30 Ekim Cuma günü kapılarını açacak. Kariye Camii'nde 75 yıl sonra ilk kez kılınacak cuma namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.Dünya çapında tanınan camide, Ayasofya Camii'ndeki mozaiklerde uygulanan açılır-kapanır perde sisteminin bir benzeri kullanılacak. Ayasofya Camii'nde olduğu gibi hem turistlerin ziyaretine hem de ibadete açık olacak. Tarihi yapıdaki restorasyon çalışmaları da devam edecek. 6. yüzyılda inşa edilen bina, İstanbul'un fethinden sonra 1511 yılında Sultan 2. Bayezid'in sadrazamlarından Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrilmişti. ANKARA